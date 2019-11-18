5G加持 閎康Q4可望再創新高 明年營運再續強

半導體檢測廠閎康 (3587-TW) 今 (18) 日表示，隨著 5G 即將商轉，第 4 季基地台、智慧型手機晶片需求明顯增加，檢測訂單暢旺，整體營運可望優上季，明年則隨著 5G 進入商轉，加上先進製程開始發酵，明年營運將優於今年表現，法人指出，閎康第 4 季營收將再創歷史新高，全年營收年增幅上看 2 成。

閎康指出，目前三大業務包括材料分析、故障分析、可靠度分析，營收比重皆落在 30-40%，今年三大業務皆有成長，其中，可靠度分析成長最顯著，預計明年在 5G、車用帶動下，仍是營收成長主力，材料分析則隨著日本名古屋廠開始運轉，預計明年首季即可見到營收貢獻。

單以 10 月營收來看，閎康營收 2.17 億元，月減 4.78%，年增 18.17%，主要因中國十一長假影響，加上中國廠營收比重近 4 成，導致 10 月營收較 9 月下滑，不過，11 月與 12 月在 5G 持續推升下，營收仍可望較 10 月成長，全年營收則上看 25 億元，創歷史新高。

獲利方面，閎康指出，因今年可靠性分析需求上揚，營收比重持續攀升，影響毛利率較往年略減，法人認為，閎康今年獲利恐較去年下滑，且因 5G 需求持續，明年毛利率仍會落在 2 字頭。

閎康第 3 季合併營收 6.57 億元，季增 4.61%，年增 19.89%，毛利率 25.14%，季減 0.02 個百分點，年減 5.18 個百分點，營益率 8.83%，季減 3.41 個百分點，年減 3.81 個百分點，稅後純益 0.45 億元，季減 30.77%，年減 6.25%，每股稅後純益 0.72 元。

閎康前 3 季合併營收 18.39 億元，年增 21.95%，毛利率 26.95%，年減 3.13 個百分點，營益率 11.92%，年減 1.87 個百分點，稅後純益 1.69 億元，年增 2.67%，每股稅後純益 2.72 元。