嚴查加密貨幣稅務問題！美國國稅局「緊盯」比特幣ATM

《彭博社》11 月 15 日報導，美國國稅局（IRS）刑事調查負責人 John Fort 表示，該監管機構正與執法單位合作，著手調查跟「比特幣 ATM、自動販賣機」相關的稅務問題，以及不法使用加密貨幣等行為。他說道，

無論這當中是否涉及銀行帳戶，我們同樣將深入調查。換言之，只要你投入現金，然後獲得比特幣，即為調查對象。顯然，這可能是使用比特幣自動販賣機的個人、以及資金的來源，還有自動販賣機的經營者。

Coin ATM Radar 數據顯示，美國現有 4,129 台比特幣 ATM 和販賣機，用戶可以通過支付一定的費用來購買以及出售加密貨幣。報導稱，美國每個大型城市至少都有一台這樣的機器，John Fort 補充表示，

這些服務必須遵守實名認證（KYC）和反洗錢（AML）規。我們相信，上述規定在這業內並未被妥善實施。

John Fort 解釋稱，加密貨幣稅收問題是一種新形態的威脅，長期以來透明度不足也就提高了「不合規」的可能性。儘管如此，他也坦承，截止目前為止，「我們還沒有任何涉嫌違規的事件被公開立案調查，但確實有涉及加密貨幣稅收問題的調查正在進行當中（Open Case）。」

本週稍早，美國國稅局副首席律師辦公室的律師 Suzanne Sinno 表示，即便在 2017 年稅收改革之前，加密貨幣也從未有資格享受「同類資產交易」的免稅待遇。在美國，同類資產交易屬於資產交易，並不會因為出售資產以獲得替代資產而產生稅收責任。至今，美國納稅人從未被授權「可將同類資產交易原則應用於幣幣交易」。

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