南山人壽號召2萬人動物園健走 鼓勵保險兼具健康管理

南山人壽為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，11 月 17 日星期日在台北市立動物園舉辦「南山與你一起活力洋溢」大型樂活健走活動，邀請民眾、保戶及內外勤夥伴共 2 萬人參加。此外，南山人壽也邀請民眾下載「BAM 活力洋溢 App」，藉助五項指標了解生理年齡變化，達成健康減齡目標，盼藉此活動號召民眾動起來，一起邁向年輕與健康，也為南山邁向樂活新紀元做暖身。

活動一開始，就由世新大學啦啦隊帶來熱力四射的開場表演，並由舞蹈老師 MAX 帶領大家以南山 A&H 之歌「活力洋溢」大跳廣場舞，現場只見南山主管與民眾台上台下一起隨著音樂舞動，跳出南山專屬的 STYLE。而在起走儀式後，正式揭開健走活動序幕，只見民眾扶老攜幼入園健走，趁著假日流汗活動筋骨。

南山人壽產品發展暨精算副總經理陳維新致詞時表示，因應高齡社會趨勢，大家對於活得久、更要活得健康愈來愈重視。未來保險應兼具有健康管理的功能，強化預防勝於治療的醫療新思維，南山人壽也推出專業創新的保障型商品，協助民眾建構完善的保險保障，同時也運用創新科技推出新一代健康管理服務。

南山人壽 10 月 26 日推出創新外溢保單「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」，開賣二週就賣出逾 6000 張，為國人增加新台幣 33.76 億的特定重大傷病保障，顯示國人對健康的重視及重疾保障的需求殷切。

陳維新表示，這張保單也搭配推出「BAM 活力洋溢 App」，這是南山與 Garmin 及法國再保險集團 SCOR Global Life 跨界攜手推出「BAM 活力洋溢 App」」，邀請民眾下載使用。希望藉助「步數」、「靜止心率」、「動態卡路里」、「睡眠時數」和「BMI」等 5 項指標，鼓勵民眾養成健康的生活方式，體況達標者可再享有增額保障，健康跟保障一起都顧到了。

「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險」特地結合「BAM 活力洋溢 App」推出活力洋溢獎勵活動，保戶只要完成 App」註冊、授權及驗證，即可以每週的減齡成果獲得活力積分。

以一週減齡 5 歲為例，可獲 600 分，當活力積分累積達 6000 分時，即可兌換新台幣 200 元便利商店購物金。而為鼓勵保戶及早養成健康的生活習慣，從 11 月 18 日起，另推出期間限定的活力積分加碼活動，只要 500 分便可兌換原 1500 分的 50 元便利商店購物金，健康不能等，及早管理健康，活力積分享更多。

另南山人壽自即日起至 12 月 8 日為止，也推出「活力洋溢 BAM 身計畫」之網路週週抽活動，年滿 20 歲以上的民眾下載 App 並登入使用，填寫基本資料後每週完成健康任務其中一項（步數、睡眠、心率、卡路里），上傳照片至活動網頁指定專區，即可參加抽獎；凡投保指定保險商品，還可加碼抽 2020 東京奧運旅遊金新台幣 10 萬元及 Garmin 手錶等大獎，邀請保戶一同到東京為中華健兒加油，為健康加分。活動詳情請至南山人壽企業官網 https://www.nanshanlife.com.tw/NanshanWeb 查詢。

