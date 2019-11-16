〈熱門股〉原相全年營運轉正 股價周漲12% 創15個月新高

感測器廠原相 (3227-TW) 第 4 季營運較上季持平或小幅衰退，滑鼠、TWS(真無線藍芽耳機)、穿戴式產品業績皆較上季成長，遊戲機則受淡季影響明顯衰退，法人看好，原相第 4 季營運延續旺季動能，助攻全年營收轉正成長，本周股價突破均線糾結，周漲逾 12%，創近 15 個月新高。

財務長羅美煒指出，原相滑鼠延續上季動能，出貨以 TOG、電競等高階滑鼠為主，業績成長估高個位數百分比，營收比重可望拉升至 6 成，TWS、穿戴式產品本季動能也轉強，業績季增幅上看雙位數。

此外，隨著健身熱潮延續，感測器應用逐步看增，且相較於手腕，耳朵因肌肉質量較小，與動脈接觸更直接，更適合光學心率測量，隨著低功耗晶片陸續推出，以往耳朵受限於電池空間的阻礙已逐漸解決，因此，TWS 被視為下一個健康量測的龐大市場，而原相也因擁有 PPG 光學感測器、TWS 解決方案，可望成為直接受惠者。

原相周五在買盤挹注下，盤中一度漲停，終場收在 133.5 元，成交量達 29704 張，股價突破均線糾結，周漲逾 12%，創近 15 個月新高，觀察籌碼面，本周三大法人僅投信站在賣方，合計買超 7546 張，其中，以外資買超最積極，達 6310 張，已連 6 買。