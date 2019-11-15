女力崛起 中小企業女性當家5年增6.5萬家

主計處今 (15) 日發布國情統計通報，據經濟部統計，近年來我國中小企業家數逐年增加，去年共計 146.6 萬家，年增 2%，較 2013 年底成長 1 成；以負責人性別來看，去年中小企業女性當家有 54.8 萬家，5 年來共增加 6.5 萬家，人數雖不如男性，但已逐年提升。

根據統計，2018 年中小企業家數共計 146.6 萬家，年增 2%、2.8 萬家，較 2013 年底成長 1 成、13.5 萬家，占企業總數比重達 97.6%，各年變動不大。

隨著近年女力崛起，我國女性負責人企業占比達 36.8%，共計 54.8 萬家，較 2013 年增加 6.5 萬家。以各行業觀察，女性占比仍以住宿及餐飲業 46.6% 居冠，教育服務業、其他服務業分居 2、3 名，顯示出女性在這些領域越來越能獨當一面，與男性負責人的比例幾乎呈現均分天下的態勢。

相反的，在礦業及土石採取業、農林漁牧業、營造業等行業仍舊是男性的天下，女性負責人占比不到 3 成，除了女性從業人數較少外，也顯示出在傳統職場環境中，即使工作能力出類拔萃，要想晉升大當家的位置仍相當不容易。

另外，與 2013 年底相比，女性負責人占比成長幅度最大的，以醫療保健及社會工作服務業增加 13.4 個百分點最多，教育服務業成長 6.0 個百分點次之；另外，有 6 個行業別呈現減少，其中以藝術、娛樂及休閒服務業減 2.1 個百分點最大。