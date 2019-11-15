利變型保單宣告利率溜滑梯 固定利率保單躍居高資產新寵

國人偏愛透過保險規劃理財，近年來壽險業熱賣的利變型保單更是市場寵兒，隨著利率持續下滑加上金管會出手控管，利變型保單宣告利率直直落，固定利率保單則趁勢崛起，尤其標榜保證固定利率 3% 的商品買氣有升溫趨勢，躍身高資產新寵。

今年美元利變型保單利率還有 4 字頭，但隨著美國聯準會降息，加上金管會表態將出手控管儲蓄型保單，讓利變型保單宣告利率持續溜滑梯，今年以來降幅約 70 到 80 個基本點，新台幣保單宣告利率降至 2 字頭，美元保單也降至 3 字頭，保戶荷包持續縮水。

華瀚保經公司執行長符禹忠表示，在長期低利率環境下，預期未來利率變動型保單宣告利率恐將持續探低，進而削弱市場競爭優勢，屆時主打固定利率壽險可望取而代之成為市場新寵。

根據業者觀察，隨著利變型保單宣告利率持續下滑，目前有不少高資產族開始探詢固定利率商品，但尤其市場固定利率商品相對稀少，目前市場固定預定利率還有 3% 的商品不多。

舉例來說，「友邦人壽傳世金屋美元還本終身保險」固定的預定利率 3%，也就是將利率鎖住在 3% 且終身維持不變，相較許多今年才上市的利變型保單，宣告利率約 3.3% 或以下，且還不是保證終身固定，更讓終身固定利率型保單更具吸引力。

但永旭保經公司總經理呂文雄提醒，明年責任準備金預估調降一碼，估算保費至少會調高 2 到 3%，屆時保險公司推出新的固定利率型壽險商品意願恐怕不高。