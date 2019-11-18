還在煩惱過年出國怎麼安排？旅遊達人建議這樣玩。

根據桃園機場統計，2019 春節出境人次每日約 10 至 15 萬，九天將近 100 萬人。春節股市休市，卻有超過 100 萬台灣民眾選擇「投資」在旅遊這件事上，可見與家人一同守歲迎新春是最重要的事，如果能到國外歡慶新年留下美好回憶，價值更勝千金。雄獅旅遊為此推出許多超值賀歲行程，除了有多種獨特體驗，讓消費者留下深刻感受外，還可在觀光巴士享受米其林美食、還有螃蟹吃到飽的升級晚餐，快樂迎接金鼠年！

國人最愛的日本白川鄉合掌村，以其雙手合掌般的形狀深受全球旅客喜歡，每年冬天的夢幻點燈活動，更是吸引大批觀光人潮。但是自由行的旅客不管是入住村內或是當天駕車來回，都必須事前申請，相對麻煩。跟著雄獅旅遊則可以免去這些瑣碎雜事，1 月 26 日大年初二那天，將帶大家前往合掌村參與盛會，輕鬆自在享受童話故事般的美麗氛圍。而且到北陸旅遊，晚餐還會升等螃蟹吃到飽，大啖新鮮海味。>>> 點我看北陸尊榮加賀屋 ‧ 合掌村行程

不管是出差或旅遊，許多人都因此搭過飛機。但，你搭過直升機嗎？馬來西亞可以讓你的人生體驗從此多了這項回憶。在蒂蒂旺沙直升機場，可搭乘直升機感受翱遊於天空的樂趣，從空中鳥瞰吉隆坡市中心全景，將成為 2020 年一開始最感動難忘的時刻。>>> 點我看尊爵馬來西亞直升機體驗

如果想要來個陸海空全包式體驗，到澳洲是最佳的選擇。澳洲墨爾本著名的街景之一，是穿梭在市區的復古懷舊電車，搭電車是認識墨爾本最直接的方式。除了電車，雄獅旅遊還特別安排頂級禮車巡遊，讓大家坐上豪華加長型禮車，悠遊澳洲人口第二多的城市。墨爾本之星摩天輪是南半球唯一的巨型摩天輪，獨特支撐式設計，不論旋轉到任何角度，玻璃觀景艙都會在摩天輪最外圈，遊客可以在高空中 360 度欣賞市區美景。來到雪梨時則會搭上港灣愛之船，欣賞水岸住宅、眺望雪梨歌劇院與雪梨塔。陸​海空多角度的視野，將澳洲美景一網打盡。>>> 點我看雪梨萬豪五星酒店行程

農曆春節不可少的美食，雄獅旅遊也考慮進去了。在日本九州的行程中，除夕夜那天將入住嬉野和多屋別莊，嬉野溫泉是「日本三大美肌溫泉」之一，一定要好好泡湯享受抒壓。晚餐安排佐賀牛陶板燒會席料理，並且升等酒水無限暢飲，還獨家安排太鼓秀加藝妓日本傳統舞蹈表演，要讓旅客開開心心迎新年。>>> 點我看日本九州行程



如果想到東南亞一定不能錯過馬來西亞過農曆年獨特的「七彩撈魚生」，把各種顏色食材拌在一起有「七彩繽紛」的好彩頭，而「魚生」則有「風生水起」及「越撈越旺」的意思。在撈的過程中，福建人會喊「發發發」，廣東人則會喊「撈起撈起撈起」，讓過年氣氛特別濃厚！>>> 點我看尊爵馬來西亞

另外泰國的 THAI BUS FOOD TOUR，它可是泰國第一家結合旅遊和米其林美食體驗的高端雙層巴士，品嘗正宗經典的泰國美食。>>> 點我看泰國全程五星酒店行程

今年農曆春節有七天假，如果可以彈性請假，將可連成 11 或 12 天假期，趕緊確認你的時間，再來選擇適合的出發時間與行程，剩下的就交給雄獅旅遊，為你 2020 農曆新年編織最美回憶！更多雄獅旅遊行程點我看更多