誠品敦南店明年5/31謝幕 24小時書店另覓落腳處

誠品生活 (2926-TW) 今 (14) 日宣布，誠品敦南店將於明年 5 月 31 日謝幕，24 小時書店也將另覓新址，讓閱讀不打烊，不過，誠品生活還未對外公布下一個 24 小時書店落腳處。

誠品生活敦南店創立於 1989 年，是誠品最具指標性、也是全球首家 24 小時書店，但由於明年租約到期，敦南店將於 5 月底謝幕，對於下一個 24 小時書店落腳處，雖還未公布，但誠品生活董事長吳旻潔先前曾表示，誠品 24 小時書店將不會有斷點，新的書店也將可接替敦南誠品在誠品書店的定位。

今年適逢誠品 30 週年，也是誠品生活首度跨出華人社會展店，位於東京的新據點「誠品生活日本橋」，已於 9 月下旬開幕，持續為營收挹注新動能，不過，由於日本地區語言與文化與華人社會不同，誠品生活下個日本拓點計畫，會在新店開展後觀望 1 至 2 年，視其情況再做評估。

在日本橋店加入後，誠品生活目前據點增加至 50 個，其中包括台灣 44 家、香港 3 家、中國 2 家、日本 1 家。中國市場方面，誠品生活 2013 年前受邀進駐上海中心拓點後，與房東溝通懸而未決，始終無法開店，正交由仲裁單位仲裁中，且已與 2 家重要地產開發商洽談，若確定能開業，也得需要 3 至 5 年時間醞釀。東南亞市場也有多家業者邀約中。