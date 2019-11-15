為上市鋪路？「桐成控股」股份簡稱將改「火幣科技」

香港上市公司桐成控股有限公司發布公告稱，公司於聯交所買賣的股份英文簡稱將由「PANTRONICS HLDG」更改為「HUOBI TECH」，中文簡稱則由「桐成控股」更為「火幣科技」，自 2019 年 11 月 18 日 9 時正起生效。此外，該公司於聯交所股份代號保持不變為「1611」。

區塊客今年 9 月報導，桐成控股公告透露，委任火幣創始人李林為執行董事、董事會主席及首席執行長，即日起生效。另還建議將公司英文名稱「Pantronics Holdings Limited」更改為「Huobi Technology Holdings Limited」；中文名稱「桐成控股有限公司」更改為「火幣科技控股有限公司」，提請股東特別大會批准後， 已於今年 10 月 11 日起生效實行變更，如今，公司的標誌以及網站均已發生更改。

去年 8 月，李林以 6.04 億港元收購桐成控股 73.73% 股份，成為其實際控制人，有分析指，此舉動被解讀為「火幣借殼桐成控股」上市，成為第一家加密貨幣交易平台上市公司，而今針對這次股份名稱變更，業內人士推測，或是火幣集團正為上市鋪路。

所謂借殼上市，也被稱為「反向收購」或「反向 IPO」，這種方式允許私營公司購買上市公司的股權，以規避 IPO 流程、監管問題和盡職調查。交易完成後，買方會自動被列入證券交易所。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』