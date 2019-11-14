德儀放棄中小型客戶 外資喊買矽力 目標價上看1085元

外資今 (14) 日出具報告指出，矽力 - KY(6415-TW) 隨著中國本地 IC 需求快速成長、TI (德州儀器) 將放棄中小型客戶，雙利基發展下，市占率可望進一步提升，外資預計，矽力 - KY 明年將賺逾 3 個股本，調升評等至買進，目標價上看 1085 元。

外資表示，以 2018 年中國市占率來看，矽力 - KY 僅占 1.5%-2%，TI 則占 40%，由於中國積極去美化，矽力 - KY 與中國供應商 SG Micro 可望擴大在中國的市占，且矽力 - KY 在智慧電錶、智慧型手機及汽車的市占逐步增加，外資估，矽力 - KY 的 PMIC(電源管理 IC) ，明年在中國市占率將拉升至 3.1%。

TI 近期調整營運策略，外資認為，TI 為降低對客戶的影響，積極布局電子通路，但資源有限因此放棄中小型客戶，此舉提供矽力 - KY 與 SG Micro 切入中國市場的機會。

外資估，矽力 - KY 第 4 季營收將攀今年最高，達 30 億元，創歷史新高，不過獲利相對承壓，每股純益略低於上季，約 6.46 元，全年每股稅後純益可達 24.75 元。

不過，外資認為，TI 目前透過中國代理通路商銷售的營收，一年金額是矽力 - KY 年營收 2-3 倍，加上中國去美化加持，矽力 - KY 可望獲得更多機會，調升評等至買進，目標價上看 1085 元。