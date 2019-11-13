Disney+首發太夯 網路塞爆斷線 發言人：需求量不可思議！

迪士尼 (DIS-US) 週二 (12 日) 推出串流影視服務 Disney+，但似乎遭遇到一些技術錯誤。

一些趕著下載 Disney + 的用戶看到一些錯誤訊息，顯示「無法連結」，該消息出現在「Wreck-It Ralph」字串下方，接著迫使用戶退出該服務並於稍後再嘗試重新連接。

用戶週二早上開始在推特上回報發生此技術問題，一些用戶稱螢幕不斷跳出技術錯誤的訊息，另外一些人則稱蘋果的 App Store 找不到 Disney+ app，根據 Downdetector，截至 7:00 a.m. EST，已經有約莫 7300 則回報發生與 Disney + 相關的問題。(Downdetector 專司用戶回報 app 或網站發生問題之用)

Disney + 發言人表示，公司正努力盡快解決這個服務中斷的問題。

「消費者對 Disney + 的需求超過了我們的最高想像。雖然這種難以置信的回應令我們很開心，但我們也了解當前的用戶問題，並正努力迅速解決問題中。感謝大家耐心等待。」

據報導，迪士尼已經為發布日系統中斷的問題做了一些事前準備，該公司 2017 年收購 BAMTech 公司，運用其串流技術支援 Disney + 和 ESPN+，避免系統中斷和緩衝。

Disney + 發行首日似乎也不只有技術問題，一些用戶在波多黎各、加拿大和其他地區預購了該服務，但卻在發行日看到錯誤訊息寫著「Disney + 僅在某些地區可用，根據您所在位置，您可能無法訪問 Disney+。」

迪士尼週二宣布，將 Disney + 在波多黎各發行的日子推遲至 11 月 19 日，大約推遲 1 週。迪士尼首次宣布 Disney + 服務時，計畫「11 月 19 日在紐西蘭和澳洲推出，而 11 月 12 日在全美推出。」

根據報導，《巴倫》週刊撰稿人 Tae Kim 成功下載 app 並試用 Disney+，他大讚 Disney + 的用戶介面和設計、視頻傳輸速度以及高畫質輸出，以不到 7 美元的價格來說，相當具吸引力，適合有小孩的家庭。

《巴倫》認為，因為競爭加劇且第三方內容出現，Netflix (NFLX-US) 恐怕無法從 Disney + 的發布日技術問題獲得太多喘息空間，Netflix 週二下跌 0.7% 至 292.01 美元，與此同時迪士尼上漲 1.35% 至 138.58 美元。