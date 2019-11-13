〈敦泰法說〉Q4營收可望攀今年高峰 TDDI挑戰市占30%

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，董事長胡正大表示，第 4 季 IDC(觸控與驅動整合 IC) 出貨量持續成長，帶動營收表現優於上季，不過由於競爭者多，銷售單價受壓，毛利率恐低於上季，展望未來，晶圓產能足夠，預計營運將重返成長，TDDI(觸控與驅動整合 IC) 將朝市占率 30% 前進。

胡正大指出，生產線斷鏈危機已解除，敦泰第 3 季營運回溫，預計第 4 季可迎全年高峰，且 IDC 成長強勁，支撐淡季營運，但競爭者確實較多，價格持續下滑，進而影響獲利。

展望明年，胡正大表示，將推 2 樣新產品，分別為 MUX 1:6 FHD、Dual Gate HD，搶中高階、中低階市場，今年第 3 季已開始小量出貨，開案數持續增加，預計明年可開始放量。

至於 90 Hz MUX 1:3 FHD 是升級產品，目前已進入送樣階段，應用在 LCD 面板，並提供產品較高附加價值，預期可搭電競熱潮，搶攻 LCD 高階市場。

胡正大指出，TDDI 的銷售單價會在第 4 季落底，明年第 1 季隨著新產品推出，價格可望回穩，市占率也在今年第 1 季時落底，估約 18%，預計明年將持續增加，長遠目標挑戰市占率 30%。

胡正大認為，COF (覆晶薄膜) 價格為 COG (玻璃覆晶封裝) 的 2 倍，大多使用在高階機種，因此產量較小，預計明年封裝技術將仍以 COG 為主流。

此外，手機全屏趨勢確立，嵌入式觸控晶片將成主流方案，預計將有高階機種改採 OLED 驅動 IC，並影響外掛型 TFT-LCD 出貨量下滑，不過，胡正大表示，隨著智能家電、工控、汽車等應用在 AIoT 推升下，外掛型 TFT-LCD 仍有發展空間。

市場也關注光學指紋辨識進度，胡正大透露，目前正朝 2 方向前進，一是 OLED 面板的超薄光學指紋辨識，由於 5G 時代來臨，電池需求增加，依目前光學指紋辨識方案，手機空間恐無法有足夠電池空間，二是 LCD 面板光學指紋辨識，將採紅外線不可見光特性，克服 LCD 背光模組的阻礙，但兩者目前皆還在研發，對營收貢獻距離仍遙遠。