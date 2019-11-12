橘子Q3純益季增65.9倍 每股賺1.84元 前3季EPS 3.93元

橘子集團 (6180-TW) 今 (12) 日公告第 3 季財報，受惠多款遊戲新作上市與改版挹注，產品組合有利，單季稅後純益 3.2 億元，季增高達 65.9 倍，年減 39.4%，每股純益 1.84 元。前 3 季稅後純益 6.83 億元，年減 53%，每股純益 3.93 元。

橘子第 3 季合併營收 23.9 億元，季增 21%，年減 26.9%，毛利率 44.81%，季增 4.5 個百分點，年增 2.85 個百分點，營益率 17.13％，季增 14.2 個百分點，年減 0.23 個百分點；稅後純益 3.2 億元，季增 65.9 倍，年減 39.4%，每股純益 1.84 元。

橘子前 3 季累計營收 72.81 億元，年減 37%，毛利率 42.26%，年增 8.91 個百分點，營益率 12.48％，年減 2.01 個百分點；稅後純益 6.83 億元，年減 53%，每股純益 3.93 元。

橘子指出，第 3 季受惠《魔力寶貝 M》、《天堂 Remastered》新遊戲上市及其他多款遊戲改版，挹注營收成長，加上高毛利產品組合提升，帶動毛利率攀揚，且 2 款新遊戲重要推銷費用已於第 2 季投入，使推銷費用減少，推升整體獲利攀揚。

展望後市，橘子表示，第 4 季將有線上遊戲《新龍之谷》、手遊《罪惡童話：集體崩壞的公主》上市，明年則有手遊大作《龍之谷 M：世界》接力登場，挹注營運動能。娛樂社交電商有閑、樂利等也將因應年底傳統電商旺季，推出多項優惠活動，刺激交易量。