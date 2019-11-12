〈永豐金法說〉證券據點縮水+調整結構 首創線上交割迎戰純網銀

永豐金 (2890-TW) 迎戰純網銀邁大步，繼今 (2019) 年 6 月銀行推出數位帳戶「大戶 DAWHO」後，銀行與證券合作，領先市場推出「大戶投」，也就是股票交易整合服務並綁定交割，「大戶 DAWHO」客戶可於永豐金證券網站直接開立交易帳戶，全程線上作業、首創最快 1 小時可下單。

永豐金證券因應數位金融浪潮，除了大舉進攻線上業務「大戶投」，也已縮減 8 個據點，接下來各據點還將積極調整結構。

永豐銀行總經理莊銘福表示，「大戶 DAWHO」數位帳戶整合存款、信用卡、外匯、基金與 ibrAin 智能理財五大核心功能，提供新台幣 100 萬以內活期存款利率 1.1%、申購指定基金手續費 0 元、專屬信用卡享國內 2% 與國外 3%，及指定通路最高加碼至 8% 現金回饋無上限等優惠，上市才 4 個月，截至 10 月底止，大戶數位帳戶開戶數為 17 萬戶，新增台外幣存款金額逾 160 億元台幣，預估年底將可達 20 萬大戶。

永豐銀行進一步攜手永豐金證券，推出「大戶投」，首創線上交割，只要是「大戶 DAWHO」客戶，即日起可立即開立證券帳戶並綁定為交割戶，全程數位化整合，符合數位原生世代投資理財需求，不僅可直接於線上約定證券交割，亦能維持原有數位帳戶的優惠。

正因為數位轉型，永豐金證券總經理江偉源表示，證券據點從去年的 55 家，縮減了 8 家，目前只剩 47 家，證券業務也積極調整結構，財富管理、高端業務還是需要有專人服務，但是一般理財投資，利用大數據、AI、線上投資就可以完成，因此證券通路的型態朝向輕型化調整。

永豐金證券前三季累計稅後純益 14.0 億元，較去年同期大幅成長 141.7%，獲利創下 10 年來的同期新高。永豐金證券總經理江偉源表示，第三季複委託手續費收入顯著成長，帶動整體手續費淨收益達 12.9 億元，較上季成長 11.9%。永豐金證券今年在財管信託業務，再繼續出現爆發性成長，以 35.4 億元的增加規模，在開辦財管信託業務的 11 家券商中，拿下今年前三季的成長王。

永豐金控總經理朱士廷表示，「大戶投」是金控旗下二大子公司強化數位服務發展的重要里程碑，未來將持續整合金控旗下產品。