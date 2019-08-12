柏文上半年純益年增37% 明年至少再開6據點

連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，單季稅後純益 1.15 億元，年增 24%，每股純益 1.77 元，為 4 季以來低點，不過仍是同期新高，累計上半年稅後純益 2.33 億元，年增 37.66%，每股純益 3.59 元，柏文最新規劃除今年「健身工廠」將新開 6 家據點，明年也至少再拓展 6 個新據點，成長動能無虞。

柏文第二季營業毛利 2.8 億元，季增 2.57%，年增 23.18%，毛利率 31.86%，年增 0.56 個百分點；營業利益 1.60 億元，季減 3.22%，年增 34.23%，營業利益率 18.23%，年增 1.79 個百分點。

柏文說明，第二季營收年增 21%，主要是因去年新開 8 個據點，與今年第一季投入營運的雲林縣斗六廠、桃園市經國廠營收挹注效益顯現，挹注新的成長動能。

不過，由於 4 月 30 日發行限制員工權利新股，第二季開始認列薪資費用，加上使用權資產折舊較第一季高，使第二季營業毛利率低於第一季 0.75 個百分點。

另一方面，第二季營業費用因認列發行限制員工權利新股產生的薪資費用約 280 萬元，加上同盟廠、楠梓廠、中壢廠和博愛廠繳納房屋稅，也使營業利益率低於第一季。

截至第二季底，「健身工廠」共有 42 處營運據點，會員人數近 20 萬人，展望下半年，「健身工廠」尚有台中市文心南廠於 8 月開幕，第四季則有台北市健康廠和新北市新設據點加入。

柏文進一步指出，今年有 5 處於 2015 年度開始營運場館的設備器材折舊陸續攤提完畢，使下半年的獲利面更為有利。

柏文今年共要新開 6 家據點，上半年已新開 3 家，年底可達 45 家店，最新透露，明年除台南市安平廠另規劃承租土地自建全新獨棟健身會館，「健身工廠」至少再拓展 6 處新營運據點，成長動能無虞。

據其規劃，健身工廠長期目標是，至 2025 年底全台上看 80 家。

另外，柏文強調，對於「健身業者應將預收會籍使用費及預收私人教練課程款項百分之五十交付銀行信託或做履約保證」，希望消費者未來在加入健身房和購買教練課程時，可主動跟業者詢問並確認業者是否做到，以保障自身權益。