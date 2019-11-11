保德信投信發揮企業影響力 連續25年舉辦「國際奉獻日」

保德信投信深耕台灣 27 年，除了展現國際級的金融專業，整合全球資源提供多元化的理財商品，更以企業社會責任為核心價值，透過每年「國際奉獻日」（GVD，Global Volunteer Day）的舉辦，以實際行動實踐在地關懷，由保德信投信員工及眷屬投身公益、奉獻愛心，藉以發揮拋磚引玉之效，帶領更多人加入公益服務的行列。

今年 11 月 09 日為保德信投信的「國際奉獻日」，由保德信投信總經理張一明領軍，前往伊甸舊衣回收中心擔任志工，將先前於公司內部募集的二手衣物進行整理分類，期盼藉由衣物與物資的捐贈與義賣，能夠幫助社會上的弱勢家庭。

當天，保德信投信的員工與家屬志工將成堆成山的舊衣仔細分類、包裝，過程需要投注大量心力與時間，不過想到這些來自民眾愛心捐贈的衣物，可以幫助到更多需要的人，仍是覺得非常暖心。除了志工活動之外，自 2008 年起，保德信投信已累積捐款近 540 萬元，動員達 1600 人次，期盼能幫助社會上更多需要幫助的人。

伊甸基金會舊衣回收站宣廣資源回收再利用之理念，主要係將二手衣物與物資整理、分類、包裝，再轉捐至國內外需要的弱勢家庭，或於伊甸愛伊屋義賣，其義賣所得作為失能家庭服務計畫經費使用，盼能給予需要的家庭及時的溫暖與支持。保德信投信發揮正面影響力，不僅是捐款支持，同時也希望號召更多民眾參與志工服務，用實際行動為社會盡一份心力，幫助更多的失能家庭及有需要的弱勢族群獲得更好的協助。

保德信投信國際奉獻日始於 1995 年 10 月 28 日，此後，每年 10 或 11 月固定發起舉辦，共有超過 20 國共襄盛舉，已成為保德信金融集團的重要傳統。國際奉獻日在今年已堂堂邁入第 25 年，透過各地員工無私奉獻與熱心參與，讓愛心公益不再只是口號，而是起身而行地實踐社會關懷，目前全球已有將近四萬名員工投入其中，藉由深耕服務、貢獻在地，將正面能量傳遞出去，有效發揮企業影響力與價值，讓保德信投信的愛淵遠流長。

圖：保德信投信總經理張一明 (左) 接受伊甸基金會致贈感謝函