〈理財〉單身狗理財靠自己 兩招基本功存老本

今 (11) 日是一年一度的光棍節，除了搭電商促銷血拚搶便宜外，怎樣理財累積資產也很重要，銀行建議，理財越早開始越好，並掌握兩大要訣：一、用定期定額對抗市場波動，二、善用折扣優惠降低投資成本。

隨著不婚不生人口越來越多，單身經濟成為時下流行議題，單身者沒有子女依靠下，未來包括醫療長照、退休金，甚至退休後娛樂支出都得靠自己，這也是為什麼單身者在年輕工作時就要開始理財的原因。

定期定額 對抗市場波動

去年以來受美中貿易戰影響，導致金融市場震盪劇烈，以近期來說，台股歷經外資連 20 買後，今 (11) 日旋即面臨獲利了結賣壓重挫 150 點收場，但專家建議，想要累積資產最簡單的方法就是「懶人投資法」，透過定期定額基金的投資方式，攤平每次的投入成本，不用擔心買入的高點或低點，還可依照自己的年齡跟風險屬性來配置投資組合，創造複利效果。

華銀表示，一般 35 歲以下的「動世代」，可能會想出國念書，或者來趟遠方旅行，行動力和承受風險的能力也較高，屬於小資單身族的類型，此時可以選擇股票配置較高的組合來搭配。

如果是介於 35~55 歲的「養世代」由於已工作一段時間且累積一定資產，投資上就可以選擇保守與積極各半的方式，打造中、老年後的娛樂帳戶。

如果是 55 歲以上的「樂世代」，因為已經接近快要退休的年齡，最擔心的是能否擁有足夠的經濟條件，維持自我長照醫療生活，因此在投資配置上，可以採用較保守、波動較小的投資組合來搭配。

善用促銷優惠 降低投資成本

華銀表示，定期定額基金是利用長期投資的方式避免景氣循環或市場波動對投資獲利的侵蝕，投資的成本愈低，相對可以創造收益也越大，因此同樣是定期定額基金投資，手續費的多寡都會影響報酬的高低，單身族如何挑對投資管道跟商品，就顯得更加重要。

專家建議，投資人可蒐集比較投信或銀行的理財促銷優惠，降低投資成本，舉例來說，1111 光棍節有些業者都有手續費折扣，例如華銀近期就針對網銀客戶，提供定期定額基金手續費最低 1.1 折，大幅降低投資成本，讓單身族提早為自己做好理財規劃。