比特幣市值將超越黃金？ Bobby Lee預測：9 年內飆至50萬美元

比特幣作為最多人使用、市值最大的加密貨幣，且因其供給上限僅有 2,100 萬枚，所以常被各界拿來跟黃金進行比較，甚至有不少人都認為比特幣是「電子黃金」。

Bobby Lee 是中國首間加幣貨幣交易所 BTC China 的創辦人，日前，他在推特貼文中表示「比特幣的市值很有可能在 2028 年超過黃金市值」。目前為止，黃金的市值大約為 8 兆，比起比特幣的市值 1,600 億美元，大約高出了 50 倍。

他寫道，「我預計兩者市值的黃金交叉點將會在 9 年內發生，屆時比特幣的價格將飆升至 50 萬美元」，Bobby Lee 的理論基礎建設在比特幣的反通脹貨幣政策之上，即比特幣區塊獎勵大約每四年就會「減半（Halving）」下降 50%。他如是說，「10 年後，比特幣每日僅產出不到 255 枚，年通膨率不到 0.5％，比黃金還低。」

事實上，不只有 Bobby Lee 這麼認為，德國巴伐利亞商業銀行（BayernLB）上個月也發佈了一份報告《數位化大趨勢：比特幣是否正在超越黃金》，同樣是在講述兩者之間的特殊關係。報告認為，比特幣的「庫存流量比」預測很有可能在未來一年內追上黃金，有可能使得比特幣將在 2020 年創下 90,000 美元新高。

註：「庫存流量比」是指儲備中的資產總量除以每年生產出的資產總量，是用於衡量商品充裕程度的計算方式，像是黃金具有最高的庫存流量比，因此沒有黃金短缺的問題，它也不應該時常保持在逆價差的狀態。

此外，Bobby Lee 和加密貨幣分析師 Plan B 均預測，「10 年後的比特幣價格會比現在更高」，Bobby Lee 甚至認為，假設各國政府持續施行量化寬鬆政策（QE），比特幣將在下一個十年漲破 100 萬美元。

不過，Plan B 卻推斷，各國政府不斷印鈔反而將會增加貨幣的不確定性，因為比特幣目前以美元計價居多。他指出，「比特幣是以美元計價的，如果美國聯準會持續量化寬鬆（印鈔），誰知道會發生什麼事情。」

這篇文章 比特幣市值將超越黃金？！ Bobby Lee 預測：9 年內飆至 50 萬美元 最早出現於 區塊客。

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