單身理財全攻略揭密 教你一招打造富足金庫

單身的你，還在靠微薄的薪水累積資產嗎？台灣單身人口愈來愈多，讓單身經濟成為現今最夯的話題。單身族辛苦工作的同時，如果也想要享受生活品質，方法其實非常簡單，只要掌握一個要訣、提早規劃，不論年輕或大齡，都可實現財務自主，輕鬆擁有富足人生。

波動加劇 定期定額基金最佳

受到美中貿易衝突懸而未決影響，今年以來全球經濟數據普遍呈現疲弱，且金融市場的波動幅度加劇，投資人好不容易累積的財富，可能一夕之間就化為烏有，這樣的市場變化，對凡事自理的單身族群而言，衝擊更大。

理財專家普遍認為，不管是那個年齡層的單身族群，累積資產最簡單的方法就是採用懶人投資法，透過定期定額基金的投資方式，攤平每次的投入成本，不用擔心買入的高點或低點，還可依照自己的年齡跟風險屬性來配置投資組合，創造複利效果。至於投資標的，又以基金商品最為單純、便利。

以單身族的年齡層來區別，一般 35 歲以下的「動世代」，可能會想出國念書，或者來趟遠方旅行，行動力和承受風險的能力也較高，屬於小資單身族的類型，此時可以選擇股票配置較高的組合來搭配。

如果是 35~55 歲的「養世代」，特色是已經工作一段時間，而且累積了一定的資產，投資上就可以選擇保守與積極各半的方式，打造中、老年後的娛樂帳戶。

如果是 55 歲以上的「樂世代」，因為已經接近快要退休的年齡，最擔心的是能否擁有足夠的經濟條件，維持自我長照醫療生活，因此在投資配置上，可以採用較保守、波動較小的投資組合來搭配。

降低成本 善用促銷優惠

事實上，身處單身經濟時代，單身族在沒有子女依靠下，包括醫療長照、退休金，甚至退休後娛樂支出，都必須自給自足，這也是單身投資客在年輕打拼工作時，就要開始進行理財投資的原因。

俗話說的好，「財理的好，單身無煩惱」。由於定期定額基金是利用長期投資的方式，來避免景氣循環或市場波動對投資獲利的侵蝕，投資的成本愈低，相對可以創造愈大收益。因此，同樣是定期定額基金投資，手續費的多寡都會影響報酬的高低，單身族如何挑對投資管道跟商品，就顯得更加重要。可以的話，善用銀行理財促銷優惠，也是降低成本有效的方法。

以華南銀行 11 月 1 日到 11 月 11 日推出的光棍節限時活動「光棍有華南，你不孤單」為例，只要是華南銀行的網路銀行客戶，定期定額基金手續費最低可享 1.1 折，大幅降低投資成本，讓單身族提早為自己做好理財規劃。即使不是華南銀行客戶，也可直接線上開立新戶，享受同樣的超低手續費優惠。

特別的是，不管是動世代、養世代或樂世代，華南銀行都能讓投資人依照自己的風險屬性，調整股票與債券的投資比重，包括挑選以債券型基金為主的商品，以獲取固定收益，或採用股多債少的積極方式投資，賺取資本利得，客戶可透過多元配置，讓任何年齡層的單身族，都可藉此打造屬於自己的單身金庫。

立即前往：光棍有華南，你不孤單