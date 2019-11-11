西班牙大選社會黨獲勝仍未過半 極右翼大幅成長 政治僵局難解

西班牙週日 (10 日) 進行了 4 年來第 4 次議會選舉，也是今年以來的第 2 次。總理 Pedro Sánchez 領導的社會黨再次最多席位，但未能過半，極右翼的民聲黨 (Vox) 取得了巨大的成就，議會席次倍增。

但無論左、右翼陣營，都無法達到在 350 席的國會絕對多數，自 2015 年以來的政治困局也未見穩定跡象。這表明西班牙在沒有新政府的情況下，可能還要繼續幾週甚至幾個月。

依據已開出的 99% 投票結果顯示，左翼的社會黨得票最高，有望贏下最 120 席，但低於之前的 123 席，無法達成 176 席的絕對多數。反對派中右翼的人民黨並繼續成為第二大黨，可望拿下 88 席，極右翼的 Vox 排名第三，席次可能由 24 席大增至 52 席，左翼民粹主義陣營「我們可以黨」取得 35 席。

自 2015 年後，西班牙出現多個新政黨，使國內自 1970 年末期民主轉型以來，傳統左右翼政黨輪替格局也被打破。今年 4 月，Sánchez 領導的在大選贏得最多議席，但也未過半數，他在此後也未能拉攏其他政黨支持，籌組聯合政府失敗，導致要一年內第二度舉行大選。

Santiago Abascal 領導的 Vox 聲勢大漲，該黨誓言要對加泰羅尼亞的分離主義分子和移民，採取更強硬的態度。Abascal 將這次的席位倍增，稱為「西班牙最大的政治成就」。

如果要打破當前的政治僵局，Sánchez 可能不得不尋求人民黨的支持，否則可能會在 1 年內第 3 次選舉。