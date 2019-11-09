〈熱門股〉可成大啃蘋果單 股價創11個月新高

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 第 4 季迎來傳統旺季，且 iPhone 持續熱銷，助攻營運攀今年高峰，加上明年蘋果新品連發，可成產能利用率將維持高檔，出貨也可望較今年成長，本周股價創下 11 個月新高，周漲逾 5%，收 279 元，站穩所有均線。

外資指出，可成擁發展 3 利基，包括 iPhone 11 需求優預期、iPhone SE 2 將問世、折舊壓力減輕，其中，iPhone 11 銷售傳捷報，可成產能利用率明顯回溫，下半年營益率可回升至雙位數，第 3 季及第 4 季分別為 16.1%、17.4%。

蘋果也將在明年第 1 季發表 iPhone SE 2，外資預計，此款 iPhone 將採用與 iPhone 8 相似的鋁製金屬外框，可成生產良率將維持過往水準，且隨著 5G 散熱需求增加，帶動金屬機殼模組升級，產品單價同樣看增，明年上半年營運有撐。

隨著蘋果股價、市值不斷攀升下，蘋概股強勢表態，其中，可成股價強漲近 7%，收在 281.5 元，單日成交量也創近 1 年新高，周五則收在 279 元，同為 11 個月新高，觀察三大法人動向，本周合計買超 5180 張，外資買超最積極，本周買超 4119 張，投信也連 8 買，本周買超共 1451 張。