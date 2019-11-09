獲利下降無妨 串流影視戰將開打 迪士尼再樂漲近4%

迪士尼 (DIS-US) 週五收漲 3.8%，係因串流影視服務 Disney + 推出在即，引起了市場的興奮，掩蓋上一季獲利較去年同期大降的不利因子。

迪士尼週四公布，調整後 EPS 1.07 美元，較去年同期 1.48 美元的水準下降了 28%，但根據 Refinitiv 調查，該數據仍高於分析師原本的預期 (95 美分)。

然而，由於迪士尼將與串流影視劇播 Netflix (NFLX-US) 正面槓上，華爾街撇過獲利下滑不看，仍偏好迪士尼在即將開打的串流影視大戰之優勢，預期 Disney + 下週二以 6.99 美元月費推出時，將吸引大批訂閱人數。

MoffettNathanson 的創始合夥人 Michael Nathanson 在報告中提到，一如 Netflix 所經歷過的一切，是否朝著正確方向前行，投資者就只看訂閱人數成長的動能。

他的迪士尼股價目標價為 150 美元，亦即較週四 132.96 美元的收盤價高出 12.8%，週五迪士尼股價已來到 137.96 美元。

他認為迪士尼的串流影視內容豐富，加上最近宣布與 Verizon 和亞馬遜簽訂通路協議，可望帶動更多的訂閱人數。他估計 Disney + 年底時全球訂閱人數約莫達 800 萬人，待迪士尼 2020 財年結束時，全球訂閱人數增加至 1800 萬人。

富國證券分析師 Steven Cahall 也預期今年底 Disney + 全球訂閱人數達 800 萬人，但到 2020 財年時該數據拉高到 2100 萬人。

Cowen 分析師 Doug Creutz 預期 Disney+ 在 2021 財年結束時，全球訂閱人數達 3000 萬人。

高盛分析師 Drew Borst 熱愛迪士尼的《星際大戰》，認為這系列將成為迪士尼吸引訂閱人數的大幫手，他指出《天行者》、《原力覺醒》和 《最後的絕地武士》首播週末美國國內票房平均 2700 萬張，如果這些觀眾等於 900 萬個獨立家庭 (因美國平均家庭數 2.5 人)，那光靠這一系列，迪士尼就可以吸收相當可觀的訂閱者。