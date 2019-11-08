手遊動能強 傳奇Q3純益季增1.86倍 前3季每股賺3.34元

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年11月8號21點16分

遊戲廠傳奇 (4994-TW) 今 (8) 日公告第 3 季財報，受惠《風之國度》手遊營運動能強勁，單季稅後純益 1.49 億元，季增 1.86 倍，較去年同期轉盈，每股純益 1.35 元。前 3 季稅後純益 3.69 億元，較去年同期轉盈，每股純益 3.34 元。

傳奇第 3 季合併營收 11.31 億元，季增 23.07%，年增 3.56 倍，毛利率 52.54%，季增 10.5 個百分點，年減 21.42 個百分點，營益率 17.24%，季增 8.59 個百分點，較去年同期的 - 10.51% 轉正；稅後純益 1.49 億元，季增 1.86 倍，較去年同期轉盈，每股純益 1.35 元。

傳奇前 3 季累計營收 28.66 億元，年增 3.26 倍，毛利率 49.02%，年增 28.99 個百分點，營益率 16.23%，較去年同期 - 21.82% 轉正；稅後純益 3.69 億元，較去年同期轉盈，每股純益 3.34 元。

傳奇以自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》，授權中國簡悅開發日系 MMORPG 手遊《風之國度》，去年 5 月在中國推出，12 月初也在台港澳雙平台上市，今年 4 月並進軍日本市場，寫下亮眼成績，成功拓展海外營運版圖。

在《風之國度》動能強勁下，傳奇今年首季終結連 10 季虧損，每股賺 1.52 元，營運轉盈，且今年以來營收幾乎逐月改寫新猷，7 月營收登峰達 3.95 億元，前 10 月累計營收也寫下近 9 年新高紀錄，年增 3.23 倍，第 3 季營收也續創新高，突破 10 億元大關，獲利表現再攀揚。

