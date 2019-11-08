〈致新法說〉Q4淡季不淡 全年獲利可望大躍進

電源管理 IC 廠致新 (8081-TW) 今 (8) 日舉辦法說會，總經理吳錦川表示，第 4 季雖面臨季節性調節壓力，但中國面板產能持續開出，有助營運動能延續，法人指出，致新前 3 季每股稅後純益已達 6.55 元，超越去年全年 5.53 元，第 4 季淡季不淡助攻下，全年獲利可望明顯成長。

法人估，致新第 4 季營收約落在 14.7 至 15.8 億元，全年營收估可達 55 億元，年增雙位數，每股純益上看 8.5 元，可望創新高。

吳錦川指出，致新今年業績走勢與往年不一致，受美中貿易戰影響，客戶自第 2 季起開始拉貨，使第 3 季與往年相比，季增幅較往年衰退，預計第 4 季與往年相比，季減幅度也可望縮減。

此外，美中貿易戰也帶來機會，吳錦川表示，台灣面板相關 IC 與德儀的重疊度高，德儀近期不再推出新產品，長遠來看，台廠的確有機會受惠中國去美化的趨勢，但開發及導入需要時間，短期內不會看到明顯效益。

至於筆電的電源管理 IC 方面，德儀因是 IDM 廠，利用整合元件方式提供客戶，相比台面板相關 IC 廠，能獲轉單的機會較小。

吳錦川強調，致新持股類比科約 52%，但目前因礙於股權尚未 100% 收購，無法透過共享資源，將效益最大化，預計短期內的併購效益仍相當有限。