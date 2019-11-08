旺季補貨需求啟動 群聯10月營收創新高 樂看Q4

快閃記憶體控制晶片廠商群聯 (8299-TW) 今 (8) 日公告 10 月合併營收 46.97 億元，受惠旺季補貨需求啟動，帶動營收月增 15.7%，年增 30%，創新高；前 10 個月累計營收 362.17 億元，年增 5.68%。

群聯表示，在產業需求持續增溫，加上價格回穩符預期，客戶因應雙 11 與黑色星期五等銷售旺季，補貨需求啟動，帶動 10 月營收衝高。與去年同期相較，10 月記憶體模組出貨量成長 32%，SSD 與 eMMC 成品總出貨量成長 57%，記憶體總位元數 (Total Bits) 年度累計更維持翻倍的高成長，且工控高階記憶體模組營收占比已達到 25%。

展望後市，群聯指出，目前主要 NAND Flash 原廠已逐漸去化庫存，加上 5G 技術應用基礎設備開始建置，且車載系統普及率上升、內容創作者等 NAND 儲存新應用興起，對第 4 季營收持續樂觀看待。

此外，群聯已於今日接獲新竹地方法院民事庭開庭通知，財團法人證劵投資人及期貨交易人保護中心，對群聯及董事長潘健成提起解任董事訴訟，群聯表示，將委任律師並配合法院審理，在訴訟中捍衛公司及董事長應有的權益，並強調本案尚未開始審理，在案件有判決結果並確定前，潘健成擔任董事暨董事長身分不受任何影響。