和康生醫材許可證陸續到手 營運可望逐年成長

和康生 (1783-TW) 今 (8) 日發布重訊，擬減資註銷私募特別股，註銷 791 萬股，減資比例 10.22%，減資後實收資本額為 6.95 億元，股本不變；展望後市，總經理陳松青表示，明年高階複合骨科醫材將陸續在馬來西亞取得 6 張上市許可證，2021 年取得中國認證，法人估，利多帶動下，和康生營運將逐年成長。

陳松青表示，104 年發行私募特別股 791 萬股，發行價 27.12 元，總金額約 2.15 億元，已於今年 10 月 19 日屆滿，依規定未申請轉換普通股，以發行價格收回註銷減資。

陳松青指出，擬辦理減資註銷私募特別股，減資金額為 7910 萬元，減資比例為 10.22%，減資後實收資本額約 6.95 億元。

展望後市，總經理陳松青表示，公司積極投入高階複合骨科醫材，2020 年上半年可望取得馬來西亞醫材上市許可，產品包括關節注射劑、牙科骨科再生醫材等 6 個品項；皮膚填補劑則在進行臨床試驗，預計 2021 年可在中國上市。

法人表示，和康生的醫材、保養品持續穩定出貨下，今年營收將優於去年，若許可證陸續到手，營運可望逐年成長。

和康生 10 月營收 3084 萬元，月減 39.06%、年增 38.41%；累計前 10 月營收 3.71 億元，年增 4.29%。