費玉清告別演唱會貢獻1億元 寬宏藝術全年營收可望衝新高

藝文展演主辦業者寬宏藝術 (6596-TW) 舉辦費玉清 2019 告別演唱會，2 場門票均已售鑿，將貢獻營收約 1 億元，加上第 4 季為傳統演唱會旺季，除費玉清告別演場會外，還有其他 5 場演唱會，從預售情況來看，營運表現可望優於去年同期，第 4 季營運動能強勁，全年營收將改寫新猷，且年增幅可望超過 4 成。

寬宏藝術將於今 (6) 日及明 (7) 日，在台北小巨蛋舉辦 2 場費玉清 2019 告別演唱會，且門票已全數售鑿，由於小巨蛋場館可容納 1 萬人，且演唱會門票平均售價較高，將挹注第 4 季營收高達 1 億元。

費玉清去年拋出封麥震撼彈後，告別演唱會今年初從台北小巨蛋開跑，一路唱到高雄巨蛋，今晚再次重返台北，總計今年費玉清在台灣共舉辦 10 場演唱會，也成為推升寬宏藝術全年營運再創高的重要動能。

寬宏藝術今年前 3 季營收已超越去年全年，而第 4 季為傳統演唱會旺季，除費玉清 2 場演唱會外，還包括日本偶像女團 AKB48、金曲歌王李玖哲、蕭煌奇、詹雅雯 30 周年巡迴演唱會，及星光歌手曾沛慈演唱會等。從各場次預售情況來看，第 4 季營運表現可望較去年同期成長。

展望明年，寬宏已敲定重磅音樂劇《歌劇魅影》、《國王與我》登台，合計將近 40 場演出，預計全年展演活動將破百場，營運樂觀可期。