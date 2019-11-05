球頭廠鉅明Q3轉盈本季迎旺季 前3季EPS 2.52元

高球具代工大廠鉅明 (8928-TW) 今 (5) 日公布第 3 季財報，稅後純益 614 萬元，較去年同期轉虧為盈，累計 2019 年前 3 季稅後純益為 1.28 億元，年增 96.9%，每股純益 2.52 元。明安(8938-TW) 前 3 季稅後純益為 4.27 億元，年增 26.1%，每股稅後純益 3.16 元，第 4 季將進入高爾夫產業旺季，各廠營運可望加溫。

鉅明第 3 季營收為 3.22 億元，毛利率為 15.11%，季減 3.35 個百分點，年增 3.83 個百分點，稅後純益 614 萬元，較去年同期虧轉盈，單季每股純益為 0.12 元，累計前 3 季營收 15.88 億元，毛利率 18.69%，年增 0.46 個百分點，稅後純益為 1.28 億元，年增 96.9%，每股純益為 2.52 元。

美中貿易戰未歇，品牌高爾夫球具廠持續轉單到中國以外地區，其中在台設廠的鉅明受惠程度最大，鉅明本身也加速投資擴廠，並以 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，高雄市新廠連同土地投資金額估達 6-7 億元。

鉅明主管指出，投資高雄市新廠占地 3185 坪，預計最快在 2021 年年底投產。

鉅明內部訂出 2019 年業績成長 10% 目標，規畫進駐高雄和發產業園區，啟動擴廠作業，預計 3-5 年內球桿頭產能將由目前一年 70 萬顆，擴增到 100 萬顆，增幅達 40%。

鉅明是全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made，而 Taylor Made 的另一下單對象是明安，目前明安也為因應美中貿易戰的不利產銷情況，著手在越南進行擴廠。