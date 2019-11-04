〈光寶科法說〉Q4入淡季 獲利仍可維持前3季水準

光寶科 (2301-TW) 今 (4) 日召開法說，雖然第 4 季將進入淡季，但毛利率與營益率可望維持前 3 季水準，獲利有機會持平去年同期，明年將加重電源與光電領域投資，5G 領域佈局也在評估中，將著眼網通、電源應用等產品。

展望第 4 季，光寶科看好電源管理及光電產品應用於雲端運算、AI 智慧居家設備與遊戲機等市場，營收將持續成長，集團總執行長陳廣中表示，雖然將進入傳統淡季，遊戲機出貨下降，但毛利率與營益率可望維持前 3 季水準，獲利表現有機會持平去年同期。

展望明年，陳廣中認為，電源與光電業務具備市場領先地位，明年表現將較好，也將在兩大領域持續加重投資；LED 方面，看好底部應該已過，加上積極開發安防、生物辨識、工控等新品，若明年白色家電需求能停止衰退、貿易戰不再惡化，則樂觀看待明年 LED 成長表現。

談及美中貿易戰，陳廣中表示，受美中貿易戰直接影響的營收比重相當低，僅有個位數占比，為因應不確定因素影響，在越南、高雄都有擴廠規劃，高雄已從 5 月開始量產，主要是與資安有關產品，如通訊、網通、電源等，及附加價值高的產品。

越南建廠部分，陳廣中說，是以對應貿易戰相對具有利位置、人力密集兩大因素做為建廠考量，越南廠預計明年第 1 季量產，但年底才可望拉升至相當規模的產能；越南與高雄除現有廠房外，也將各買一塊地，作為備案需求，待貿易戰沈澱、有較清楚輪廓，且客戶對貿易戰也有風險定調後，才會再進行投資。

此外，針對 5G 領域佈局，陳廣中表示，由於 5G 有許多垂直應用，市場共同的設備並沒有想像中多，加上 5G 目前主要動能來自中國，但傾向供應鏈自給自足，光寶科可切入的以中國以外市場 5G 商機為主，目前正在評估相關投資，包括網通、電源產品應用等。