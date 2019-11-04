【日盛投顧】指數創新高，中小型股波動加劇



1. 美國非農優於預期，帶動全球股市再度走強，台股周一以高盤跳空開出，指數再創波段高點，持續沿五日線走強，均線多頭排列，成交量也放大至 1,500 億以上，櫃買 OTC 指數今日漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦電子權值股其中以半導體、蘋概及資產營建相關個股相對強勢，終場指數上漲 157.32 點，漲幅 1.38%，收在 11,556.85 點，成交金額為 1,573.01 億元。三大法人合計買超 190.12 億元：外資買超 146.88 億元、投信買超 8.12 億元、自營商買超 35.11 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）量能：指數上漲成交量放大至 1,500 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）均線：下檔支撐為 11,300 點附近，上檔壓力 11,700 點附近。

（3）技術指標：KD 在 80 以上超買區，短線偏多但須提防過高拉回。

（4）觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 5 日線持續創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.60%，收在 145.99 點。短線支撐為 143 點附近，壓力為 148 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技。

◆半導體、蘋概、TWS、生技、資產營建

1. 半導體：外資券商調高 2330 台積電評等帶動周一股價重回 300 元以上並再創新高，帶動另一晶圓代工廠 2303 聯電周一股價再創今年新高。另外 IC 設計部分，龍頭股 2454 聯發科受惠 5G 手機利多，股價守穩 5 日線後再度轉強，也帶動 3034 聯詠再度轉強即將挑戰今年新高。

2. 蘋概：受惠 APPLE 股價創高激勵，股王 3008 大立光周一股價重回 4500 元以上，2317 鴻海接連 2 個交易日放量強勢上漲，機殼廠 2474 可成周一帶量上漲，股價再創今年新高。

3. 資產營建：新台幣持續升值的利多帶動資產營建股周一再度轉強，資產指標股 2101 南港周一即將再度挑戰歷史新高，也帶動同樣資產股 2102 泰豐轉強收盤站上所有均線，另外在南港具開發題材的營建股 2504 國產再度轉強攻上漲停，股價創下 8 年來的新高。

4. 生技：盤面資金部分轉進低基期的生技族群，生技分類指數上周低檔帶量長紅站上季線後，周一再度續強，1773 勝一、4157 太景 - KY 連續 2 個交易日帶出量上漲再創今年新高，1760 寶齡富錦因取得藥證，股價持續上漲，周一股價高點創近 3 個月新高。

