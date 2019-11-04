國泰金投資長帶頭 號召女力寵愛自己

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年11月4號14點59分

為了提倡女力，協助女性找到自我價值，平衡工作與生活，國泰金控 (2882-TW) 首次攜手 Reebok、長榮、智榮基金會等 11 月 3 日於台北國泰金融中心廣聯合舉辦「寵愛自己，從妳開始」活動，投資長程淑芬領軍，現場共有近八百人次一起玩瑜珈、跳有氧，聆聽專為女性設計的豐富講座，一整天的精彩課程，讓參加的人帶回美麗新能量。

國泰金控投資長程淑芬換上活動粉紅 T 恤出席擔任講者，曾有「喊水會結凍」的分析師之稱的她，現在是全台灣擁有最多客戶的金控公司─國泰金控的投資長，同時她也是 3 個小孩的母親，也曾在台大擔任講師，她和大家分享如何在上班時管理數十位員工、下班後帶著孩子、學生找到生命的價值，在自己面對人生各個階段的轉折與挑戰，怎麼找到職涯與自我之間的平衡，活出精彩人生。

主辦單位之一的長榮航空、Reebok 以及智榮基金會分別規劃了旅遊、運動以及心理主題講座，智榮基金會發表「從粉紅到玫瑰金 - 女性主宰的生活敘事」，由智榮基金會李竺姮副執⾏⻑分享，分享女力相關最新調查數據，鼓勵女性獨立思考，活出⾃我。長榮航空旗下長汎旅行社自由行部廖秋苓部長擔任講者，她表示不論是小資女孩、輕熟齡媽媽，還是步入第二人生的熟女們，都應該擁有「享受生活」的權利，旅行能為生活儲備更具影響力的能量，回家後的眼界與思維，絕對比整天盯著電腦更加不可限量，現場加碼亞洲線不限航點來回機票抽獎，為活動帶來意外驚喜。

活動當天，平時以上班族居多的台北信義區國泰金融會議廳，首次聚集滿滿前來運動的女孩，寬闊的廣場上午場次鋪滿了數百張瑜珈墊，由 Reebok 邀請專業瑜珈老師與全球獨家合作夥伴健身品牌萊美 (Les Mills) 為女性設計訓練課程，特製化課程由輕適能專業的 4 位老師，循序漸進地踏入瑜珈陶冶身、心、靈的境界；下午場則是為女孩們量身打造的專屬有氧課程，期待女孩們日後都能將學到的實際運用，繁忙之餘也要讓身心放鬆，透過運動散發光芒，就如同鑽石一般堅強、璀璨、純淨且閃耀著！

特別的是，除了紮實的運動課程和精彩講座，國泰金控特別邀請與台灣優秀的社會企業合作，現場提供「IMPCT 恩沛咖啡」、茶品「山不枯」和全台第一家以高規格中央廚房提供弱勢就業的「勝利廚房」檸檬蛋糕，由「清瓢環保容器」提供環保餐具，處處用心，就是希望每位參加的女性，都能更愛自己也將這份愛傳遞給他人，珍愛環境，關心需要幫助的團體，如同國泰金控的企業理念一般「給人幸福 就是幸福」。

