M17 集團宣布併購MeMe直播 集團營收朝10億美元邁進

亞洲最大社交娛樂集團 M17 集團今 (1) 日宣布，正式併購由趣加 FunPlus 投資、經營亞太區直播市場的 MeMe 直播，未來將結合雙方平台資源、內容創作者與用戶，併購 MeMe 直播後，M17 集團在亞洲直播產業市佔率將一舉突破 6 成，也將加速全球佈局及拓展據點的腳步。

M17 集團共同創辦人暨執行長潘杰賢表示，目前 M17 集團在亞太區，包括台灣、日本和香港直播市場，市佔率均為第一，未來將朝整合全球直播市場、擴大新市場及持續創新內容三大策略方向投入，此次 MeMe 直播加入，是達成目標的重大決定之一。

M17 集團近年致力於推動多元內容創作，並努力開拓海外市場，包括日本及近期剛成立據點的美國。MeMe 直播納入 M17 集團後，除能豐富集團旗下的直播平台與內容，其於印度市場的耕耘，也將協助 M17 集團拓展營運版圖至印度，跨足發達亞洲區域，集團年營收也朝突破 10 億美元目標邁進。

M17 集團成立於 2017 年 4 月，目前集團旗下擁有 17 Media、Paktor 拍拖、HandsUP 直播電商、由你娛樂等品牌。併購完成後，集團旗下的兩大直播品牌 17 Media 與 MeMe 將各自獨立營運，但會結合雙方的技術及經驗，水平整合應用，擴大人才與資源的交流，產生營運綜效，發展更多創新可能。