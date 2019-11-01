湯石照明Q3雙率再創高 EPS 0.84元近6季高點

LED 燈具廠湯石照明 (4972-TW) 今 (1) 日公告第 3 季財報，受惠成本管控效益顯現，加上設計代工業務持穩，且毛利率表現較佳的自有品牌業務，營收占比續拉升，雙率再創高，單季稅後純益 3300 萬元，季增 1.38 倍，年增逾 5%，每股純益 0.84 元，為近 6 季高點。前 3 季稅後純益 6763 萬元，年減 65%，每股純益 1.72 元。

湯石照明第 3 季合併營收 2.84 億元，季減 3.4%，年減 1.27%，毛利率 38.57%，季增 0.14 個百分點，年增 4.49 個百分點，營益率 15.57%，季增 0.48 個百分點，年增 5.8 個百分點；稅後純益 3300 萬元，季增 1.38 倍，年增 5.79%，每股純益 0.84 元。

湯石照明前 3 季累計營收 8.04 億元，年增 1.32%，毛利率 37.63%，年增 3.88 個百分點，營益率 13.82%，年增 5.86 個百分點；稅後純益 6763 萬元，年減 65.2%，每股純益 1.72 元。

湯石照明近年營運採「設計代工」與「自有品牌」雙軌並進，目前 ODM 產品營收占比達 8 成，OBM 則約 2 成。在 OBM 產品獲利結構較佳帶動，加上中國降稅減費、成本管控效益顯現下，湯石第 3 季雙率再改寫新猷。

展望後市，由於湯石 ODM 業務持穩，且 OBM 品牌營收占比持續拉升，可帶動毛利率提高，雖然品牌業務費用高，不過本業損益仍維持穩定，且業外轉投資對獲利影響逐漸減少，預期下半年營運將優於上半年，法人估湯石全年營收年增上看 3%，每股純益可望達 2.5 元。