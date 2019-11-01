

◆盤勢分析

1. 美國 (10/26) 當週初請失業金 21.8 萬人，預估 21.5 萬人，前值 21.2 萬人。聯準會如外界預期在年內三度降息，美國總統川普發文表示，美中很快會公布「川普會」新簽約地點。臉書與蘋果財報表現亮眼，但貿易前景擔憂與經濟數據不佳，週四美股下跌，跌幅介於 0.14 至 0.62％，美股四大指數短期高檔整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2) 均線：支撐為 11,150 點附近，壓力為 11,500 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 142 點附近，壓力為 146 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並再創高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用。

5. 行政院主計總處 31 日公布第三季 GDP 概估，雖然出口、民間消費表現不如預期，資本形成亦呈衰退，但在貿易順差超乎預期下，第三季經濟成長概估達 2.91％，較原預測 2.67％為高。

6.2330 台積電董事長透露，台積電會加大研發能量，將於竹科新建研發中心，打造成台灣的貝爾實驗室，預計再擴增 8,000 名研發大軍，投入未來二、三十年科技和材料研發及半導體產業的基礎研究。

7.IC 設計商譜瑞 - KY（4966）受惠高速傳輸需求強，帶動產品組合優化，第 3 季營收、獲利同步成長，單季稅後純益 6.82 億元，季增 24.7%，年增 34.9%，每股純益 8.86 元，優於市場預期。

8. 立積（4968）第 3 季合併營收為 8.24 億元，創單季新高，季增 23.6％；毛利率為 37.4％，比第 2 季稍降，獲利為 9,587.6 萬元，季增 58.1％，每股純益為 1.57 元。前三季合併營收為 19.15 億元，年減 6.2％，獲利為 1.45 億元，年增 5.7％，每股純益為 2.4 元。

