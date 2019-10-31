境外基金，這幾檔國人最愛買

再過兩個月，2019 年就過了，你知道過去這段時間投資人最愛買哪些基金嗎？

1. 持有金額排行：前九大基金都有一個關鍵

在台灣核備可銷售的境外基金當中，台灣投資人持有金額的前十大基金裡，債券基金就占了七檔，而股票型只有一檔。排除掉這檔股票型基金，也許可以發現到這些基金都有一個共通的特點 — 那就是配息率都不低，從這裡也可見配息率在台灣投資人心中有多重要。

台灣投資人持有金額排名

資料來源：基金資訊觀測站，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2019/9/30。

在這些基金裡頭，有些是靠過去吸引到大量的資金，有些則是持續吸金。通常後者都有一路展現較好表現或其他較吸引人的特點，接著就來看，今年投資人都把錢投入哪些資產呢？

2. 資金流向比一比：持續偏愛債券

目前台灣人投資境外基金有 52% 的資金集中在固定收益型（或稱債券型），股票型和平衡型則只有 32% 和 15%。

資料來源：基金資訊觀測站，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/9/30。

今年以來投資境外的資金看起來更偏愛債券型了，有 58% 的資金流向債券型，而股票和平衡型基金流入的金額與持有金額占比相比則較低，各是 28% 和 11%。

資料來源：基金資訊觀測站，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2019/1 – 2019/9。

3. 各類資產買入排行：債券基金大者恆大，股票轉向積極

債券基金的資金流向相對穩定，今年以來與本季以來的流向幾乎一致。除了較高配息率的債券基金魅力不減之外，投資人也開始青睞多元債券、優質債券的基金，這與今年以來市場不確定性盤據有高度的相關。PIMCO 從 2018 年擴大在台營運，也陸續吸引到許多資金青睞。鋒裕匯理新興市場債券基金在今年第三季貢獻了今年 70% 的淨流入，推測應該是受到停售效應影響（該檔基金在 10 月停售），加上今年新興債券平穩的表現，也帶動了 NN 新興市場債券的銷量。

資料來源：基金資訊觀測站，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2019/1 – 2019/9，*2019 年資料為截到 9 月底的最新數據。- 標註表示該檔基金非今年以來債券型基金淨申購前 10 名。

股票型的標的變動則比較劇烈，今年以來大部份申購股票型基金的資金流向全球型或成熟市場股市，但本季以來前十大基金卻多出了風險比較集中的產業型、波動較大的國家 / 區域基金。這個流向變化推測與第三季中美貿易戰有所緩解，投資人轉向較為積極的投資有關。

台灣投資人淨申購股票型基金排行（億台幣）

資料來源：基金資訊觀測站，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2019/1 – 2019/9。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看懂資金流向，還要比一般人省更多

總結今年以來的資金流向，除了大量的配息需求之外，大多數投入股票基金的資金也從年初較為穩健的配置，轉向較為積極的布局，而投入債券基金的資金則相對較穩定。不論是想要搭上創造被動收入的風潮，或是將股票部位換檔再上的投資人，都可以趁機好好利用這波鉅亨買基金平台的優惠。

鉅亨精選基金

>>NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元

>> 摩根投資基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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