看好AI應用前景 中華開發資本加碼投資智慧製造商機

開發金 (2883-TW) 看好 AI 應用前景，透過中華開發資本旗下中華開發創新加速器平台，加碼投資智慧製造商機，提供新創業者一站式服務，結合 KPMG 等豐沛資源，將新創的優質技術與服務輸出海外，助台灣 AI 新創南向擴張。

中華開發資本執行副總南怡君指出，工業 4.0 時代來臨，看好 AI 技術於智慧製造領域的應用潛力，近期投資台灣本土 AI 技術新創公司 CloudMile（萬里雲），除已將 AI 及雲端技術導入國內傳統產業外，還將進一步輸出東南亞市場。

南怡君表示，一站式的服務平台，結合中華開發資本的投資經驗與策略夥伴資源，舉 KPMG 安侯建業創新與新創團隊為例，雙方攜手打造「新創企業全方位實戰營」（Startup Boot Camp）已連續舉辦五屆，迄今參與新創家數逾百家，今年下半年落幕的實戰營，即鎖定來自智慧製造與智慧零售的新創團隊。

中華開發資本目前投資多家處於擴張期的早期新創團隊，涵蓋媒體、廣告、電商平台到 AI 應用，除了評估團隊技術能量、市場需求、銷售管道與時機等，同時藉由中華開發創新加速器，串連被投資戶互補所需，以 CloudMile（萬里雲）為例，創辦兩年期間，技術已導入製造業、醫療、金融、數位行銷、電商等，當中包含多家中華開發資本的投資戶，建立投資戶之間的新創生態系。

CloudMile（萬里雲）創辦人暨執行長劉永信指出，除深耕技術，透過團隊與客戶通力合作，不斷開發出真正解決企業經營痛點的 AI、雲端應用，並成功打造 Google Cloud 在台首個導入 AI 的傳統產業案例。

以紡織業為例，以往國外接單過程需仰賴人工查找布料，導入雲端應用後，海外設計師能快速從資料庫中搜尋所需要的布料，搜尋時間從 1.5 至三個月縮短至二至三日內完成，整體生產時間更大幅縮短 25%。

中華開發創新加速器總經理郭大經強調，開發創新加速器將持續透過串連各方資源提供新創業者虛實整合的豐沛資源，從實體空間到專業課程、創業導師、企業媒合、創投人脈等，媒合臺灣、國際資金與市場，提升企業價值，協助新創企業加值成長。