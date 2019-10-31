推特封殺政治廣告 執行長：政治訊息該靠用戶轉發 而非砸錢傳播

川普愛用的社交平台推特 (TWTR-US) 執行長 Jack Dorsey 週三 (30 日) 表示，推特將禁止政治廣告。

Dorsey 在推特上表示，「我們認為，政治訊息要靠努力傳播，不是靠金錢傳播。」

他認為政治人物的訊息應該靠個人用戶關注其帳戶或轉發訊息而傳播開來，並非透過付費的方式，要求推特用戶看到他們的推特文章。

推特盤後應聲下跌 1.8%。

上週推特財務長 Ned Segal 在財報法說會上表示，關於 2018 年美國期中大選的政治廣告「對我們來說不到 300 萬美元。」

今年 9 月，Segal 淡化處理政治廣告對推特整體的重要性，他在一場花旗投資會議上表示，「你們或許知道，政治廣告對我們來說，不是什麼大業務，所以我們對這些事情的考量點不在政治廣告帶來的收入，而偏重實現我們宗旨的機會，因為推特是一個察覺現實生活即時大事的好地方，例如選舉。」

Dorsey 今日的發言似乎譴責同業臉書 (FB-US)。臉書也面臨國會和其他批評者的嚴厲質疑，例如臉書允許平台刊登內含錯誤事實的政治廣告。

Dorsey 推文指出，「儘管網路廣告對廣告商來說，具有不可思議的強大效果，但這種力量對政治帶來巨大風險，有心人會操作來影響選票，撼動數百萬人的生活。」

臉書共同創辦人、董事長兼執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 上週在國會發表證詞時表示，公司正戮力消弭平台上誤導或捏造的內容，但不應該限制平台上的政治人物訊息。

這樣的說詞致使眾議員 Alexander Ocasio-Cortez 提問，她是否能故意在臉書平台上誤導的信息，以詆毀對手。祖克柏回答，他不確定她的發文是否會違反網站政策，但單純這樣描述的發文「可能」是被允許的。