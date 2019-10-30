〈聯電法說〉5G需求推升 Q4產能利用率近9成 營收估季增1成

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (30) 日召開法說，第 4 季產能利用率接近 9 成，晶圓出貨量估成長 10%，產品平均單價 (ASP) 則估持平，法人估營收將季增約 1 成內，主要動能來自 5G 應用相關需求。

聯電預估，第 4 季產能利用率將達近 9 成，其中，8 吋產能利用率約 91-93%，12 吋產能利用率約 87-89%，晶圓出貨量估成長 10%，ASP 則將持平，預估毛利率約 15%，低於第 3 季的 17.1% ，法人估第 4 季營收將季增約 1 成。

聯電共同總經理王石表示，根據客戶預測，第 4 季整體業務前景維持穩健，主要受惠通訊與電腦市場領域新品布建及庫存回補需求，產品包括在 5G 手機中所使用的射頻晶片、OLED 驅動晶片及用於電腦周邊和固態硬碟的電源管理晶片。

關於客戶庫存去化情況，王石指出，不同應用客戶庫存去化程度不盡相同，手機處理器晶片、無線通訊相關客戶已啟動庫存回補，車用客戶則持續去化庫存。

聯電第 3 季受惠 5G 需求驅動，28 奈米需求優於預期，營收占比達約 12％，王石表示，對 28 奈米需求前景審慎樂觀看待，預估第 4 季營收占比將持平第 3 季。

展望明年，王石看好，在 5G 需求驅動下，對電源管理晶片、OLED 驅動晶片、TDDI 等晶片需求將持續成長，並預期明年 OLED 驅動晶片可望由 40 奈米轉進至 28 奈米製程。