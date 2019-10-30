金管會推媲美星港財富管理方案 央行：支持金融自由化和創新發展

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年10月30號18點45分

有關金管會所提「媲美星港財富管理方案」，擬擴大外匯指定銀行 (DBU) 及國際金融業務分行 (OBU) 辦理業務及服務對象範圍，台灣央行今 (30) 日說明，金管會的詳細規劃「還沒有看到」，但在金融穩定前提下，向來支持金融自由化和創新發展。

央行指出，OBU 條例裡行政主管機關是金管會，管理相關法規訂定和違法裁處等，而業務主管機關是央行，負責各個業務量的統計，金管會訂定 OBU 的相關規定時，需洽商央行來訂之，若 OBU 涉及外幣和新台幣之間的匯兌，就必須央行同意，此與外匯管理有關。

央行進一步解釋，當要開放的項目牽涉到 OBU 條文內的規定時，理論上須修正條例才開放，對此議題，金管會的詳細規劃「我們還沒有看到」，不過，16 項議題中涉及 8 項外匯業務已經有初步了解。

整體而言，央行強調，金管會和央行同為金融業務的主管機關，相關鬆綁事項須雙方共同研議規劃達成共識，並訂定配套措施或修訂相關法規後，才得以開放，並非央行單方面可以決定，而近期將與金管會就相關議題交換意見。

央行也表示，在金融穩定前提下，向來支持金融自由化與創新發展，並期待國內財富管理業務得以蓬勃發展。