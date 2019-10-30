台股盤前—市場觀望美消息面因素 惟偏多結構未變續高檔震盪整理

台股昨 (29) 日盤中一度跌破 11300 點，但在台積電穩盤下，終場上漲 18.85 點至 11333.87 點，成交量放大至 1453 億元。法人指出，市場觀望本周 Fed 利率會議結果，及蘋果財報表現，美股周二小跌收黑，惟台股偏多結構仍未變，外資持續作多，估將維持高檔震盪整理，且震盪整理後，有機會續創高。

台積電昨宣布與格芯達成專利訴訟和解，雙方同意撤回彼此與客戶相關的所有法律訴訟，並對現有及未來十年的半導體技術專利，達成全球專利交互授權協議。

晟德集團宣布，旗下新藥公司東曜藥業將於 11 月 8 日在港交所掛牌上市，最新一輪募資金額以最高不超過每股 7.55 港元進行招股，最高將募集 6.795 億港元 (約新台幣 26.7 億元)，這將是台灣生技公司赴港上市首例，初估市值約當 4.5 億美元，未來晟德對其持股將落在 31% 左右，將為晟德挹注可觀潛在業外利益。

喬山宣布簽署收購日本最大按摩椅製造商朝日集團旗下富士醫療器公司 60% 股權意向書，該案投資額約 18.82 億元，總收購價格 67 億日圓 (約新台幣 20 億元)，預計明年 2 月交割，估每年可貢獻 60 億元營收，未來將先整合產品線，再往外拓展歐美市場。

華為積極進行去美化策略，5G 關鍵零組件 PA 除採自主研發，並委託中國 LED 龍頭三安旗下三安集成代工，藉此降低對安華高、Skyworks 等美系 PA 廠的依賴。由於美系 PA 廠多委由穩懋代工，華為自主研發 PA 晶片，同時引進三安相關勢力代工產能，穩懋將面臨訂單流失危機，不利未來訂單與業務表現。

蘋果無預警發布新款無線耳機 AirPods Pro，將於本月 30 日開賣，為配合新功能與設計，改變最大的是改採 SiP(系統級封裝)，捨棄過往採用軟硬板，華通、燿華遭踢出供應鏈，由南電、景碩供應載板，鋰電池廠興能高也傳出首度打入供應鏈。

法人指出，市場觀望本周 Fed 利率會議結果，及蘋果等重量級科技類股財報，美股四大指數周二小跌收黑，惟台股整體偏多結構仍未改變，外資持續作多，資金行情尚未結束，將持續維持高檔震盪整理，且若上述訊息面擁有正面因素推升，台股震盪整理後，還是有持續創高的機會。

