

◆盤勢分析

1. 市場靜待週四 (31 日) 的聯準會 (Fed) 利率會議，美中第一階段貿易協議，普遍預期將在 11 月的智利亞太經合會 (APEC) 上簽署；英國通過 12 月 12 日提前舉行大選，以因應未來脫歐協議，美股財報，通用汽車公布財報盈餘與營收優於市場預期，Google 釋出第四季恐受強勢美元影響營收展望不佳，美股表現平淡，跌幅介於 0.07 至 0.9%，科技股跌多漲少，Apple 週四 (31 日) 公布財報前，股價跌逾 2%。

2. 台股在全球持續寬鬆以及權值股的帶動下，力守紅盤表現，但是中小型個股出現逢高調節賣壓，影響指數盤中一度翻黑，最終上漲 18.85 點，漲幅 0.17%，收在 11,333.87 點，成交金額為 1458.33 億元。三大法人合計買超 80.77 億元，外資買超 69.4 億元、投信賣超 3.71 億元、自營商買超 15.07 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，仍有利盤勢表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 11100 點) 附近，壓力為 11450 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值（86）高於 50，短線需提防拉回，偏多震盪。

4. 櫃買指數跌幅 0.65%，收在 144.38 點，跌幅相對加權指數沉重。支撐為月線 (142.2 點) 附近，壓力為昨 (29) 日高點 146.06 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值 (81) 高於 50，短線需提防拉回，偏多震盪。

5. 觀盤重點：指數仍然沿五日線走強，但個股呈現兩樣情，時序也即將進入公布第三季財報，此階段個股走勢易有大幅波動，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器、車用等。

6.IC 設計廠 2458 義隆公告第三季財報，單季歸屬母公司淨利達 6.86 億元，每股淨利為 2.35 元，改寫歷史新高表現。累計前三季每股淨利 5.2 元。並表示第四季在指向鍵（Point Stick）及指紋辨識 IC 等兩大產品線持續明顯成長帶動下，業績有機會呈現淡季不淡表現。

7. 隨著各國積極加速 5G 佈局，高頻材料需求強勁，帶動今年銅箔基板廠（CCL）業績表現不淡，其中 CCL 股王 6213 聯茂率先公布第三季財務報表，單季營收 63.79 億元、獲利 7.15 億元、每股盈餘 2.36 元，皆創下歷史新高。

8.4137 麗豐 - KY 主營通路「克麗緹娜」積極加碼台灣，將斥資千萬設大直旗艦店，並於 12 月正式營運。營運表現亮麗的麗豐，前三季營收 37.21 億元，年增 14.88％，由於下半年業績將優於上半年，全年有望挑戰新高。

9. 全球伺服器市場今年在歷經庫存盤整期、出貨動能明顯走衰後，下半年起逐步回溫，研調機構並預期第四季整體出貨量將恢復年增幅正成長。而台系主要代工廠中，包括 2382 廣達、3231 緯創及 6669 緯穎等，亦對接下來的伺服器產品出貨持樂觀看法，估其動能亦可望延續至明年。

