RBA總裁：必要時會再降息 負利率可能性依舊極低

澳洲央行 (RBA) 總裁 Philip Lowe 週二 (29 日) 表示，目前為止降息效果相當不錯，準備在必要時實施寬鬆政策，同時再度駁回實施負利率的可能性。

Lowe 在坎培拉的一場演講中表示，澳洲央行可能進一步採取降息舉措，但實施負利率的可能性不大，同時認為目前澳洲經濟已來到「溫和轉折點」，有信心透過央行的寬鬆舉措維持經濟增長。

Lowe 表示，澳洲房價上漲反映了低利率帶來的影響，低利率的情況有助於人們更快償還貸款，屋主也願意在低利率的環境中再行融資，在低利率的支撐下，就業與總體收入也都有所成長。

澳洲央行自 6 月以來已三度降息，利率在 10 月初達到歷史低點 0.75%。

澳洲基準利率走勢圖 圖片：tradingeconomics

Low 認為目前為止，降息發揮的作用還算不錯，並稱在澳洲央行降息的 75 基點中，有 60 基點的效果已傳遞給消費者。不過，降息規模可能會受銀行競爭影響，最終上升至 70 基點，畢竟降息的效果可能隨著利率降低而緩和。

他呼籲企業和政府需共同努力，增強對經濟增長前景的信心，持續擴展和創新，並將重點放在改善投資環境上，以便投資者利用較低的資金成本來擴展產能。

下一次的澳洲利率會議將於 11 月 5 日舉行，市場稍早預計下月降息的機率為 22%，不過目前對於降息的預期正逐漸走低，最新市場預估顯示，央行下月降息的機率已來到 14%。

近期澳洲央行 (RBA) 降息機率預估 (圖：ASX)

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