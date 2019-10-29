海能風場專案融資到位 上緯投控釋股子公司可望挹注EPS 12元

由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發的海能風場，今 (29) 日宣布專案融資資金順利到位，由 20 家國際與台灣金融機構組成銀行團，提供新台幣 624 億元融資。在海能風場融資完成後，上緯投控 (3708-TW) 出售上緯新能源持股的收益，將貢獻第 4 季每股純益達 12 元。

海能風場聯貸銀行團由 20 家國際與台灣金融機構組成，包括 6 家台灣金融機構 (台灣人壽、安泰商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦商業銀行、凱基銀行與國泰世華銀行) ，及 14 家國際銀行 (澳盛銀行、法國巴黎銀行、德國商業銀行、法國東方匯理銀行、星展銀行、匯豐銀行、荷商安智銀行、三菱日聯銀行、法國外貿銀行、新加坡華僑銀行、德國西門子銀行、法國興業銀行、渣打銀行與三井住友銀行)，台灣金融機構參貸比例約達 3 成，聯貸銀行團也得到多家出口信貸機構的支持。

海能風場由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發，雙方持股分別為 75% 與 25%，場址位於苗栗外海約 4 至 10 公里處，規劃建置 47 台 8MW 風機，總裝置容量為 376MW(百萬瓦)，預計 2021 年完工商轉，風場完工後，可供應全台 38 萬戶家庭潔淨能源。

上緯新能源執行長林雍堯表示，連同海洋風電，上緯新能源已在台開發超過 500MW 離岸風場，在 Stonepeak Infrastructure Partners 支持下，期許在台灣和亞太地區離岸風電產業中，扮演領導角色，將整合國內外離岸風電經驗與見解，塑建本土知識庫和供應鏈。

海能風電已為興建離岸風場做好準備，包括陸域電力系統、水下基礎建設、海底電纜、風機及預組裝碼頭租用等，均已到位，並已與華城電機、西門子歌美颯、比利時商楊德諾有限公司及臺灣港務公司等簽訂合約。

上緯投控 (3708-TW) 出售離岸風電業務子公司上緯新能源 95% 持股，已於 24 日完成交割，將分依股權交割、風場籌資進度、工程進度及竣工等條件，分三階段認列收益。

在股權交割完成後，將貢獻上緯第 4 季收益約 5.2 億元，海能風場完成融資，又將貢獻收益約 6.5 億元，上緯投控第 4 季光出售子公司持股收益，就將挹注每股純益高達 12 元。