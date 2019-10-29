搶搭資金匯回熱潮 會計師：先評估三面向

美中貿易紛爭加上政策助攻，促使台商資金持續回流，勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，台商打算將資金匯回，之前可從「資金、稅務、投資」三大面向進行評估，選擇最適合的方案，同時期待這波熱潮能夠順勢加強台灣市場的經濟動能，藉以加速企業轉型升級，活絡資本市場。

根據財政部統計，境外資金匯回專法上路後，申請匯回資金規模已達 158 億元，為掌握資金回流趨勢，證交所、勤業眾信聯合會計師事務所與花旗（台灣）銀行共同舉辦「2020 台商大回流論壇─經濟趨勢、資金布局與進入資本市場規劃」，邀請投資台灣事務所共同剖析國際變局下的投資布局趨勢與展望。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師林淑怡指出，受國際反避稅、CRS 和租稅天堂經濟實質等影響，讓台商開始評估海外資金回流投資台灣，然而企業除了需釐清境外資金產生原因、交易歷史紀錄和稅務風險外，也要評估可能在 2022 年上路的資金專法「落日」，以及接軌上路的 CFC 制度「日出」可能引發的境外資金稅務挑戰。

林淑怡建議，台商應規劃短、中、長期三階段完成「資金回台的稅負試算」，進行境外資金策略布局與海外營運計畫調整，使資金使用效益與稅負最佳化，健全企業制度，以達到企業永續經營及傳承的目標。

證交所總經理簡立忠表示，台灣資本市場全體上市公司市值逾 1 兆美元，在世界交易所聯合會 (WFE) 中排名全球第 17 位，且在法規透明度、審查時程掌握、初次上市 (IPO) 價格決定、集保期間、國際化程度及二次籌資 (SPO) 等面向都具備一定的優勢。

根據證交所資料，截至今年 9 月底，第一上市公司在臺掛牌家數為 75 家，全體第一上市公司 (KY 股) 平均本益比為 15.46 倍，週轉率為 129.73%，流動性佳，上市後表現受投資人青睞。

簡立忠進一步指出，為吸引企業上市，證交所也持續配合主管機關推動多項措施，致力打造更彈性的籌資環境，包括將審查期間縮短四分之一至六週，並設計多元上市制度，開放大型無獲利企業申請上市。

此外，證交所今年也開放募資規模 20 億元以上的 IPO 案件，可引進基石投資人增強市場信心，搭配海內外招商活動說明台灣資本市場優勢及上市好處等，可望吸引潛力企業來台掛牌上市。