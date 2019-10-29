〈喬山收購日富士〉斥20億元收購朝日富士醫療6成股權 估每年增加60億元營收

健身器材廠喬山 (1736-TW) 今 (29) 日召開重訊，宣布將收購日本朝日集團旗下富士醫療器材公司 60% 股權，總收購價格 67 億日圓 (約新台幣 20 億元)，預計明年 2 月交割，估每年可貢獻 60 億元營收，發言人羅雅芳表示，將先整合產品線，再往外拓展歐美市場。

羅雅芳指出，富士醫療器材公司股本 3000 萬日圓，一年營業額約新台幣 60 億元，以銷售為主，其中逾 6 成銷售按摩椅，4 成為助聽器、水柱機等醫療器材；富士沒有工廠，高端產品由日本代工製造，較低階的產品則在中國製造。

展望後市，羅雅芳表示，日本富士醫療器材是按摩椅發明者，也是日本最大按摩椅製造商，每年營業額約 60 億元，今年上半年維持穩定獲利，目前喬山已是富士醫療代理商，主要銷售地區為台灣、中國等亞洲區域，未來收購後，會先整合雙方產品線，下一步再開始拓展歐美市場。

羅雅芳表示，喬山已在全球設立 30 個行銷子公司，超過 60 個國家經銷據點及 300 家零售門店，是全球第三大健身器材公司，預期透過戰略結盟能整合技術及售後服務網路優勢，有助營運後市。

喬山累積前 9 月營收 170.92 億元，年增 18.62%；第 2 季稅後純益 8928 萬元、年增 64.6%，每股純益 0.49 元；上半年稅後純益 2.47 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.82 元。