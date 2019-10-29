〈玉山金法說〉信用卡卡數、簽帳金額淨增量暴衝 瞄準奧運商機再搶市

玉山金控 (2884-TW) 今 (29) 日召開法說會，由於玉山銀行今 (2019) 年卯勁強攻信用卡市場，信用卡流通卡、有效卡及簽帳金額淨增量為市場第 1 名，展望未來，玉山銀持續瞄準奧運商機，其 Only 卡領先全台推出 2020 年東京奧運限量卡面，衝刺發卡量。

據金管會最新統計，截至 8 月底，中信銀雖然仍以 683 萬張穩座發卡王寶座，國泰世華銀行以 661 萬張緊追在後，玉山銀的 537 萬張雖然距離兩強仍有段差距，但是，7、8 月接連兩個月都奪下發卡王冠軍，玉山銀強攻信用卡的企圖心不可小覷。

玉山銀接連在 7、8、9 月推出三張新卡，分別為「U Bear 信用卡」、「漢神巨蛋聯名卡」與「Only 卡」， 使得信用卡流通卡、有效卡及簽帳金額淨增量為市場第 1 名，其中，簽帳金額較去年同期成長 23.5%，帶動淨手續費成長 30.3%。

Pi 拍錢包卡、UBear 卡持續受到市場熱烈迴響，近期推出玉山 ONLY 卡，更緊密結合全新改版「玉山 Wallet」App，提供紅利平台、卡片自主管理等專屬服務，減低信用卡盜刷風險，同時，Only 卡還推出業界首創的「紅利倍多芬」全新會員禮賓制度，並領先全台推出 2020 年東京奧運限量卡面，搶攻奧運商機，希望趁勝追擊再衝高信用卡發卡、與手續費收入。

除了信用卡業務大爆發，玉山銀的財富管理也持續成長，在兩大業務支撐下，前 3 季整體手續費成長 12.9%，創下玉山單季及前 3 季手收歷年新高。