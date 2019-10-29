航空客戶拚年底復飛 佰鴻擁10年長約機艙照明動能可期

LED 廠佰鴻 (3031-TW) SMD 照明模組 2016 年打入美系客戶 737 機艙照明供應鏈，雖然先前該機型遭到停飛，但客戶日前宣布力拚年底前復飛，復飛後將加速生產速度，提升產能，且該客戶也看好未來汰舊換新需求，由於佰鴻與其擁 10 年合約，可望打入更多機型，機艙照明業務成長動能可期，將成營運主要動能。

佰鴻 2013 年開始轉型，由營收導向轉為著重利基型產品，也開拓多元化產品線，應用領域包括 3C 電子、顯示器、家電、安控、感應搖控、辦公設備、醫療儀器、航空、照明、號誌標示、車用、智慧三表 (水表、電表、瓦斯表) 等。

佰鴻 SMD 照明模組 2016 年打入美系客戶 737 機艙照明供應鏈，目前機艙照明佔整體營收比重約 1 成，雖然 737 機型仍遭停飛，不過，客戶目標為年底前復飛，完全復飛則需數月時間，復飛後佰鴻也將逐步增加產能、加速生產速度。

該美系客戶也看好，未來 20 年航空市場將呈現穩定成長，每年成長率近 2%，看好航空公司機隊汰舊換新需求，預期未來 20 年，東北亞市場共需 1420 架新飛機，成為佰鴻照明模組的成長動力來源。

受惠美系客戶需求看漲，佰鴻與客戶合作計畫長達 10 年，在穩定成長的航空市場中可望分得一杯羹，若客戶要推下一代機種，也勢必會採用佰鴻機艙照明產品，有助佰鴻營運。

整體而言，佰鴻受惠轉型成效漸顯，毛利率表現較佳的客製化產品，營收比重已拉升至逾 6 成，下半年整體營運將優於上半年。

法人看好，佰鴻第 3 季每股純益，可望創近 8 年來單季新高，每股純益上看 0.4 元，惟第 4 季受到工作天數減少影響，營運估小幅下滑。