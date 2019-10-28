聚陽Q4維持年增雙位數目標 不排除併購強化運動領域布局

成衣大廠聚陽 (1476-TW) 第 3 季營運報喜，第 4 季雖然逐漸邁入出貨淡季，但公司估，依舊可望維持年增雙位數的目標，獲利方面，雖然新台幣強升，但透過避險也可望減輕匯損的壓力，而公司也持續尋找併購標的，強化運動應用布局。

聚陽表示，依目前到年底的訂單來看，單季營收應能達到年增雙位數的目標，全年營收獲利雙位數成長的目標也不會變，不過，實際還得關注客戶年底調節庫存的狀況，將影響實際出貨情形。

法人預估，聚陽第 4 季營收估將落在 67 億元左右，獲利雖然會因為受到新台幣強升產生的匯損侵蝕，但因公司積極避險，預估影響並不大，全年每股純益依舊將達 8.5 元以上。

此外，聚陽近來也積極擴展在運動服市的版圖，除了研發相關應用爭取訂單外，公司也在尋找適合的併購合作標的，據悉，聚陽併購的對象並不侷限於成衣廠，也不排斥向上擴展運動機能布的領域，目的就藉此掛入不同的客戶及領域。

聚陽第 3 季雖然受到越南廠區火災意外影響，但受惠進入出貨高峰，加上營業費用控管得宜，單季稅前盈餘 8.42 億元，季增 74.3%、年增 15.6%，為歷史單季新高，前 3 季稅前盈餘 19.53 億元，更是超越去年全年稅前盈餘 19.52 億元。