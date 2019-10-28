〈銀行搶攻開放銀行〉國泰人壽攜手國泰世華 推出API網銀身分認證

民眾想要辦理各項保險服務，找保險業務員或親臨保險公司是最常見的方式，但跟業務員約時間或親自到保險公司抽個號碼牌，往往就會花費數個小時。國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽結合國泰世華銀行的網路銀行，領先同業率先推出 API 網銀身分認證，讓具有網銀帳戶的客戶只需要一台可上網的裝置，輕鬆二個步驟，隨時隨地完成保險大小事。

根據統計，國泰人壽與國泰世華銀行多有重疊客戶，一般而言，銀行的交易頻率高於保險，換言之，使用網路銀行頻率亦高於使用線上保險服務。為此，國壽人壽與國泰世華銀行攜手合作，日後透過「網銀身分認證服務」，只要登入國泰世華網路銀行，即可連結至國泰人壽網路會員專區，輕鬆開通「網路服務」，讓客戶隨時隨地都可透過網路了解自身保障狀況及調整保單內容。

另外，考量客戶已習慣透過行動裝置查詢保險資訊，此次使用「響應式網頁」，也就是依裝置調整使用者介面呈現，取代透過桌上型電腦、實體讀卡機及自然人憑證申請「網路服務」資格的傳統流程。

為了實現共同金融生態圈的理念，國泰世華數位銀行部協理陳冠學表示，此次國泰世華銀行透過 API 方式與國泰人壽進行串接，將更朝向 Open Banking 的藍圖前進，未來不僅持續強化國泰金融集團內部的合作，以提升客戶體驗外，將與其他第三方業者合作，使金融服務更能融入客戶生活且貼近使用習慣。

國泰人壽數位發展部協理林佳穎表示，數位時代來臨，客戶手邊擁有多組的帳號密碼，容易混淆，透過國泰世華網銀身分認證後使用保險網路服務，是基於客戶數位上的使用頻率，有效的解決密碼眾多的痛點，並強化數位保險服務體驗。