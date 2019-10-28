〈雙11要來了〉露天攜手美日二大電商衝跨境業績 估交易額將衝破百億

網家 (8044-TW) 旗下全台交易額最大的 C2C 網路交易平台露天市集總經理曾薰儀今 (28) 日指出，今年雙 11 電商節戰線延長至一個月，找來兩大合作夥伴日本樂天和美國 eBay 首度加入台灣雙 11 活動，一口氣增加 7000 萬款國際商品，估本檔期雙 11 訂單金額將突破 100 億元，較去年 80 億元至少成長 25%。

露天拍賣加入雙 11 購物節才第二年，今年將戰線拉長至 10 月 14 日開跑相關活動，與其他電商平台的差異性在於，是台灣首個全面整合跨境電商服務者。

曾薰儀說，在整合美國和日本兩大電商平台的商品後，等於這次的雙 11 商品有來自美日韓和大中華地區等國際商家一起參與，估計約有 50 萬名海外賣家，提供國際商品總量達 7000 萬件，其中，有千萬款商品提供免運費活動。

曾薰儀也透露，雙 11 過後，後續也將與 eBay 著手進行推出黑色星期五購物節，進入 2020 年後，日本樂天提供的商品也將更多元。

談到跨境電商，曾薰儀表示，優勢在於「國內有許多商品不管再怎麼打折，都不會比跨境向當地業者購買便宜」，在台灣市場深具成長空間，而露天瞄準這塊商機，認為電商平台有多種不同的發展模式。

過往消費者若要跨境購物，不是找代購就是直接面對海外賣家，而露天切入消費者海外購物痛點，提供中文搜尋、台幣計價、在地金流和直送台灣的服務，無代購和一次性的價格，未來成長空間可期。